التعليم تطالب المتظلمين على نتيجة الفصل الدراسى الأول بتقديم طلب للإدارة

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن الطالب الذى يرغب فى التظلم على نتيجة الفصل الدراسى الأول يتقدم بطلب فى الإدارة التابع لها، والمدرسة تمكنه من الإطلاع على الورقة الامتحانية للاختبار المجمع، سواء لطلاب النقل أو الشهادة الإعدادية، قائلا: القانون يكفل حق التظلم لكل طالب يرى أن له درجات فى الامتحان، موضحا أن درجة الطالب فى الترم الأول لصفوف النقل تضاف للفصل الدراسي الثانى، أما طلاب الشهادة الإعدادية فامتحان الترم الأول للاجتياز فقط دون إضافية درجات.



وكان نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أكد أن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل بمرحلة التعليم الأساسى سوف تظهر فى المدارس؛ كل مدرسة تعلن نتيجتها بعد انتهاء مرحلة التصحيح والمراجعة، موضحا أن الامتحان المجمع للطلاب جرى تصحيحه من قبل معلمى المواد الدراسية كلا فى تخصصه، وستعلن المدارس النتائج وقت الانتهاء من جميع المراحل الخاصة بتقدير الدرجات.



وأوضح نائب الوزير، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن نتيجة الفصل الدراسى الأول مسئولية المدارس والإدارات والمديريات والوزارة تابعت بدقة أداء الطلاب للامتحانات، وأيضا عملية التقدير، مشيرا إلى أن الامتحان المجمع جرى عقده على مستوى المدارس والإدارات ومن ثم لا يوجد أى فرق فى إعلان النتائج عن السابق فى امتحانات صفوف النقل.



وأوضح حجازى، أن المدارس بدأت فى الإعلان عن النتائج وسيحصل الطالب على نتيجته بالفصل الدراسى الأول.



الجدير بالذكر أن نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى هى نتيجة مكملة لامتحانات الفصل الدراسى الثانى، والتى تعقد وفق 3 اختبارات الأول فى مارس الجارى والثانى فى أبريل والثالث فى مايو، وتعتبر هذه الامتحانات بديلا لامتحانات الفصل الدراسى الثانى، ويحصل الطالب على متوسط درجاته فى الامتحانات، كما لن تطبق المدارس أعمال السنة خلال الفصل الدراسى الثانى.