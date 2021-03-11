التحقيق مع شخص حاول تهريب أقراص مخدرة من تركيا عبر مطار برج العرب

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، التحفظ على 90 قرصا مخدرا قبل تهريبها من تركيا عبر مطار برج العرب، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مدير أمن مطار برج العرب بالإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الأموال العامة بمطار برج العرب الدولي، يفيد بورود معلومات سرية بمحاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

على الفور تم التحفظ على أمتعة الراكب "ا.ص.ص" مصرى الجنسية، قادم على رحلة طائرة الخطوط الجوية التركية القادمة من إسطنبول، وعند وصوله تم سؤاله عما إذا كان يحمل معه أية بضائع أجنبية ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم أجاب بالنفى، وبتمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY فتم تأكيد الاشتباه.

تم تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب، وتبين وجود 9 أشرطة بها 90 قرص ترامادول مخبأة بين طيات الملابس فى أرضية حقيبته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 2 لسنة 2021، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.