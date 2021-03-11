وأضاف البيان أنه تم العثور فى مكان الحادث على أسلحة وكمية كبيرة من الذخيرة وعبوة ناسفة جاهزة للاستخدام على شكل حزام ناسف، مشيرا إلى أنه لا توجد إصابات بين المدنيين وأفراد قوات الأمن.

يُذكر أنه تم فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب بمنطقة "سوفيتسكى" فى عاصمة داغستان محج قلعة، و ذلك لأول مرة منذ أوائل عام 2010.

وتنشط فى بعض أقاليم روسيا، ومنها جمهورية داغستان فى شمال القوقاز، بعض الجماعات الإرهابية المؤيدة لتنظيم داعش الإرهابى وجماعات دينية متطرفة ذات فكر تكفيرى، ولذلك تسعى روسيا وأجهزتها الأمنية، بما فى ذلك الحرس الجمهورى، للتعامل معهم، سواء داخل روسيا الاتحادية أو خارجها.