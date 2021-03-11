أسعار الذهب تتراجع جنيهين بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 764 جنيها

كتب إسلام سعيد

أسعار الذهب اليوم في مصر سجلت تراجعا بقيمة جنيهين فى التعاملات المسائية اليوم الخميس، وذلك بسبب هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً إلى 1726 دولارا، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 764 جنيها للجرام حتى كتابة هذه السطور.

وسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 655 جنيها للجرام فى التداولات المسائية، وسجل الذهب عيار 24 سعر 873 جنيها للجرام، وسجل الجنيه الذهب 6112 جنيها، وأخيرا أونصة الذهب تسجل متوسط سعر 1726 دولار سعر التعاملات الفورية.

أسعار الذهب في مصر تتغير بشكل يومي وبصورة لحظية، حيث يخضع سعر الذهب في مصر لعدد كبير من المؤثرات، أهمها سعر الدولار وسعر الأونصة والنفط والتضخم العالمي والقرارات الاقتصادية فى الاقتصاديات الكبرى.