اليوم السابع
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أب يلحق بنجله المتوفى فى حادث سير على الصحراوى الغربى ببنى سويف

الخميس، 11 مارس 2021 12:35 م
أب يلحق بنجله المتوفى فى حادث سير على الصحراوى الغربى ببنى سويف الاب
بنى سويف هانى فتحى

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لفظ أب أنفاسة الأخيرة، متأثرا بإصابته بعد وفاة نجله المحامى منذ يومان فى حادث سير على الطريق الصحراوى الشرقى، وتوفى محامى وأصيب والده وشقيقه فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى، فيما لفظ والده أنفاسة الأخيرة داخل المستشفى متأثرا بإصابته فى الحادث.

وقال محمد شعبان خال المحام المتوفى، إن ابن شقيقتى ووالده وشقيقه كانوا فى طريقهم إلى القاهرة لأخذ والدهم جرعة كيماوى فى معهد الاورام وأن سيارتهم انقلبت على الطريق الصحراوى الغربى، فتوفى محمد ابن شقيقتى فى الحال وأصيب والده وشقيقه حيث لفظ والده انفاسة الأخيرة داخل المستشفى.

 

الابن
الابن

 


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