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"آثار أسوان" تنفى تأثر المنطقة الأثرية بأبوسمبل بالهزة الأرضية

الخميس، 11 مارس 2021 10:28 ص
"آثار أسوان" تنفى تأثر المنطقة الأثرية بأبوسمبل بالهزة الأرضية أبو سمبل - أرشيفية
كتب: أحمد منصور - عبد الله صلاح

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نفى الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، تعرض أى أثر فى نطاق محافظة أسوان أو مدينة أبوسمبل بالهزة الأرضية الخفيفة التى سجلتها محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية.
 
وأكد مدير عام آثار أسوان والنوبة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن ما يتردد حول تأثر آثار أبوسمبل بالزلزال مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن معابد أبوسمبل فتحت أبوابها بشكل طبيعى اليوم واستقبلت الزوار الأجانب من مختلف جنسيات العالم دون أن يشعروا بأى شيئ.
 
كانت محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية ، سجلت اليوم الخميس الموافق 2021/03/11 هزة أرضية على بعد 48 كم شمال غرب مدينة أبو سمبل.
 
وجاءت بيانات الهزة الأرضية كما يلى :  
 
- وقت الحدوث: 4:12 صباحا بالتوقيت المحلي
 
- القوة:  3.2 درجة على مقياس ريختر 
 
خط العرض : 22.77 شمالا 
 
خط الطول : 31.54 شرقا . 
 
العمق : 10 كم
 
 ولم يرد للمعهد ای شعور من بعض المواطنين بهذه الهزة . 
 
كما تم تسجيل تابع لهذه الهزة بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر حدثت في تمام الساعة 6.20 صباحا بالتوقيت المحلي .
 
 

 


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