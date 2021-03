"FBI" يناشد الأمريكيين الإبلاغ عن "زارع قنابل" قبل اقتحام الكونجرس

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي مقاطع فيديو لشخص يشتبه في زرعه قنابل بمقري اللجنة الوطنية للحزبين الديمقراطي والجمهوري ، قبل يوم من أحداث اقتحام الكونجرس الشهيرة والتي خلفت 5 قتلي وعدد من المصابين في مداهمات بين أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب وقوات الأمن.

وعرض مكتب التحقيقات مكافأة تقدر بـ100 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن المشتبه به وفقا لتقرير نشرته شبكة سي بي اس الأمريكية الأربعاء.

🚨 #BREAKING - FBI releases NEW *videos* of suspect who placed two pipe bombs at DNC, RNC night before Capitol riot. @wusa9 pic.twitter.com/iexCR8BtKX