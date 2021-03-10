"FBI" يناشد الأمريكيين الإبلاغ عن "زارع قنابل" قبل اقتحام الكونجرس

كتبت: نهال أبو السعود

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي مقاطع فيديو لشخص يشتبه في زرعه قنابل بمقري اللجنة الوطنية للحزبين الديمقراطي والجمهوري ، قبل يوم من أحداث اقتحام الكونجرس الشهيرة والتي خلفت 5 قتلي وعدد من المصابين في مداهمات بين أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب وقوات الأمن.

وعرض مكتب التحقيقات مكافأة تقدر بـ100 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن المشتبه به وفقا لتقرير نشرته شبكة سي بي اس الأمريكية الأربعاء.

🚨 #BREAKING - FBI releases NEW *videos* of suspect who placed two pipe bombs at DNC, RNC night before Capitol riot. @wusa9 pic.twitter.com/iexCR8BtKX — Lorenzo Hall (@LorenzoHall) March 9, 2021

وكشفت اللقطات التي نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالي المشتبه به في مساء يوم 5 يناير، وهو يسير في شوارع الكابيتول هيل، قبل يوم من حادث الاقتحام الشهير، حيث طالب مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان من الجمهور مشاهدة مقاطع الفيديو، وتقديم أي معلومات يمكن أن تساعد في التعرف عليه.

ووفقا للتقرير، حوالي الساعة 1 بعد الظهر في 6 يناير، عندما بدأ مثيري الشغب في الكابيتول في اختراق حواجز الشرطة حول المحيط الخارجي لمبنى الكونجرس الامريكي قالت السلطات، إنه تم العثور على قنبلتين في مقر الحزبين الجمهوري والديمقراطي، كلاهما على مقربة من المبنى، وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن القنابل وضعت خارج مقرات اللجان الجمهورية والديموقراطية في الليلة السابقة للهجوم.

في بيان صحفي، قال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن: "ما زلنا نعتقد أن هناك شخصًا لديه معلومات ربما لم يدرك أنها مهمة حتى الآن. نحن نعلم أنه قد يكون قرارًا صعبًا للإبلاغ معلومات عن العائلة أو الأصدقاء - ولكن هذا يتعلق بحماية حياة الإنسان. كانت هذه القنابل الأنبوبية أجهزة قابلة للتطبيق ويمكن تفجيرها، مما يؤدي إلى إصابة خطيرة أو الوفاة ".

في مكالمة صحفية في يناير، قال مسئول في مكتب التحقيقات الفيدرالية، إن التحقيق في القنبلة الأنبوبية كان "أولوية قصوى"، مضيفًا أن المكتب بحاجة إلى تحديد الشخص أو الأشخاص المسؤولين "عن سلامة الشعب الأمريكي".