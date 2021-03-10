اليوم السابع
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5 فيتامينات تساعد فى الحفاظ على صحة المناعة أبرزها البيتا كاروتين

الأربعاء، 10 مارس 2021 06:00 م
5 فيتامينات تساعد فى الحفاظ على صحة المناعة أبرزها البيتا كاروتين فيتامينات هامة للمناعة ـ أرشيفية
كتبت هند عادل

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تناول الأطعمة المغذية الغنية بفيتامينات معينة يمكن أن يساعد في تقوية مناعتك ، فيتامين C هو أحد أكبر معززات جهاز المناعة على الإطلاق، كما أن فيتامين B6 حيوي لدعم التفاعلات الكيميائية الحيوية في جهاز المناعة، بجانب فيتامين E فهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد الجسم على محاربة العدوى.

ووفقا لتقرير لموقع time now news لا تزال جائحة فيروس كورونا موجودة، ومن أفضل الطرق للحفاظ على صحتك هي الحفاظ على نظام غذائي مغذي، نشرت جامعة كاليفورنيا UC Davis  Health تقريرًا يتضمن مشورة الخبراء من أخصائيى التغذية المسجلة حول الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تعزيز نظام المناعة لديك، تعتبر الفيتامينات من المكونات الأساسية لنظامنا الغذائي والتي من المعروف منذ فترة طويلة أنها تؤثر على جهاز المناعة.

5 فيتامينات لتقوية جهاز المناعة
 

فيتامين أ (بيتا كاروتين): يساعد هذا الفيتامين في صحة الأمعاء والجهاز التنفسي، تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين أ الجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ والبروكلي والفلفل الأحمر.

فيتامين ج: يساعد فيتامين ج على تحفيز تكوين الأجسام المضادة. الحمضيات (الليمون والبرتقال) والجريب فروت واليوسفي والفراولة والفلفل والسبانخ واللفت والبروكلي كلها غنية بفيتامين سي، تناول فيتامين سي يوميًا ضروري للصحة الجيدة لأن جسمك لا ينتجها أو يخزنها.

فيتامين (هـ): هذا المغذي يعزز تحييد الجذور الحرة من خلال العمل كمضاد للأكسدة، تشمل الأطعمة المليئة بفيتامين E الزيوت النباتية والمكسرات والبذور والأفوكادو.

الزنك: هناك العديد من الإنزيمات المعتمدة على الزنك في أجسامنا، وقد تم ربط النقص بالخلل المناعي تشمل الأطعمة الغنية بالزنك الفاصوليا والبذور والمكسرات واللحوم والدواجن والمأكولات البحرية.

البروتين: تعتبر الأحماض الأمينية المحددة الموجودة في البروتين ضرورية لوظيفة الخلايا التائية، وهي الخلايا التي تحمي الجسم من مسببات الأمراض تحتوي اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية والبيض والفول والمكسرات والبذور على الكثير من البروتين.

بصرف النظر عن هذه الفيتامينات، يعد فيتامين ب 6 حيويًا أيضًا لدعم التفاعلات الكيميائية الحيوية في جهاز المناعة، تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين ب 6 الدجاج وأسماك المياه الباردة مثل السلمون والتونة يوجد فيتامين ب 6 أيضًا في الخضار الخضراء والحمص ، وهو المكون الرئيسي في الحمص.

 


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5 فيتامينات لتقويه المناعه

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