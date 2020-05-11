اليوم السابع
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الإثنين، 11 مايو 2020 06:24 م
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ما هى المواد المضادة للأكسدة وما دورها فى حماية الجسم من الأمراض؟

الإثنين، 11 مايو 2020 10:00 ص
ما هى المواد المضادة للأكسدة وما دورها فى حماية الجسم من الأمراض؟ صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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"عشان تقوى صحتك ومناعتك كتر من الاكلات التى تحتوي على مواد مضادة للأكسدة"، هى الجملة التى نسمعها دائما ولكن ما هى المواد المضادة للاكسدة؟، حسب ما ذكره موقع healthline فالمواد المضادة للأكسدة هى جزيئات تحارب الجذور الحرة  التى تسبب ضررا على الصحة فى حالة ارتفاع مستوياتها فى الجسم، ومنها مرضى السكر والقلب والسرطان، ويحتوي الجسم على دفاعاته المضادة للأكسدة للحفاظ على الجذورالحرة تحت السيطرة.


وهناك العديد من العوامل ونمط الحياة الذى تعزز تكوين الجذور الحرة وتؤثر على الصحة ومنها:

1:التعرض لتلوثات الهواء.

2:دخان السجائر.

3:الافراط فى تناول الكحول.

4:ارتفاع مستوى السكر فى الدم.

5:تناول كمية كبيرة من الأحماض.

6:الإفراط فى تناول الحديد والمغنسيوم والنحاس.

7:الالتهابات البكتيرية والفطرية.

كما يوجد العديد من الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة ومنها" الخضروات الملونة، الشاى ، الشيكولاتة،الفاصوليا، اللوبيا، الخوخ، العنب، البرتقال، المشمش،القرنبيط، السبانخ، القرنفل ، الزعتر، القرفة، الأرز، الخبز، اللوز، جوز الهند، زيت الزيتون"، وغيرها من الأكلات العديدة التى ينصح بتناولها فى الوجبات اليومية لاحتوائها على مواد مضادة للأكسدة ولفوائدها العديدة فى تعزيز صحة الجسم والوقاية من الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية.

 


مواد مضادة للاكسدة

الصحة

الجسم

خضروات

فواكه

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