يوم صحى مجانى لأعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية وأسرهم الجمعة المقبلة

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، رئيس النقابة ولجنة الرعاية الصحية، برئاسة المهندس كريم الكسار، يوم صحى مجانى لأحد المراكز الطبية المتخصصة فى القلب داخل نادى المهندسين الجمعة 12 مارس من الساعة الواحدة ظهرا حتى الرابع مساء.

وقال المهندس كريم الكسار، رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن اليوم الصحى هو ضمن سلسلة فعاليات مجانية لأعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية وأسرهم بالمجان بعد نجاح الفعاليات السابقة ورغبة المهندسين بتكرارها.

وأضاف أن اليوم الصحى سيكون بالمجان للأعضاء وأسرهم وسيتم فيه الكشف عن طريق أخصائي للقلب وقياس الضغط ونسبة السكر ونسبة الأكسجين بالدم مجانا، مشيرا إلى أن لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق عدد من الفعاليات الطبية بالمجان خلال شهر مارس وذلك تنفيذا لرغبة الأعضاء.