وفد من السفارة الألمانية يزور مطار برج العرب لبحث جاهزيته لاستقبال وفود ألمانية

كتب أحمد مصطفى

زار وفد من السفارة الألمانية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، مطار برج العرب الدولى، للوقوف على جاهزية المطار لاستقبال الوفود الألمانية.

وقالت الصفحة الرسمية للشركة المصرية للمطارات، إن الزيارة جاءت تلبية لزيادة طلبات السفر من شركات الطيران الأجنبية لجمهورية مصر العربية من العديد من الدول وأهمها ألمانيا.

ورافق الوفد كلا من الطيار علاء الدين نبيل مدير مطار برج العرب، واللواء خالد غريب رئيس قطاع الأمن بالشركة المصرية للمطارات، وبدأ مدير المطار الجولة بشرح استعدادات المطار والإجراءات الاحترازية المتبعة فى ظل فيروس كورونا المستجد.

وأشار علاء الدين نبيل، فى حديثه إلى حصول مطار برج العرب الدولى على شهادة وخاتم الاعتماد الصحى للسفر الآمن من مجلس المطارات الدولى ACI، وذلك فى إطار برنامج الاعتماد الصحى للمطارات AHA بعد تقييم التدابير الصحية المتخذة فى المطارات والتأكد من تطبيق المعايير الدولية للسلامة الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية لضمان سفر أمن.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا، ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليلPCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.



وفد من السفارة الألمانية يزور مطار برج العرب