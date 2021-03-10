اليوم السابع
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هاواى تعلن حالة الطوارئ بعد تسبب أمطار غزيرة فى فيضانات

الأربعاء، 10 مارس 2021 10:01 ص
هاواى تعلن حالة الطوارئ بعد تسبب أمطار غزيرة فى فيضانات فيضانات - صورة أرشيفية
رويترز

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أعلن ديفيد إيجيه حاكم هاواي حالة الطوارئ في الولاية الأمريكية بعد أن تسببت أمطار غزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية وأثارت مخاوف من انهيار سدود، وجرت عمليات إجلاء في مقاطعتين على الأقل وظلت التحذيرات من الفيضانات سارية لليوم الثاني.

وجاءت هذه الخطوة بعد فيضان مياه سد في جزيرة ماوي مما أدى لعمليات إجلاء ودمر منازل. وأدت حالة السد إلى قرار بإزالته خلال العام الحالي وفقا لما ذكرته إدارة الأراضي.

وقال إيجيه الليلة الماضية "يتيح إعلان الطوارئ للولاية استخدام الأموال العامة.. بسرعة وكفاءة لمساعدة المتضررين من الأحوال الجوية الصعبة".

وأضاف أن من المتوقع أن تستمر الأحوال الجوية السيئة حتى يوم الجمعة. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

 


هاواي

امطار

فيضانات

انهيارات أرضية

جزيرة ماوي

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