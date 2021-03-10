هاواى تعلن حالة الطوارئ بعد تسبب أمطار غزيرة فى فيضانات

رويترز

أعلن ديفيد إيجيه حاكم هاواي حالة الطوارئ في الولاية الأمريكية بعد أن تسببت أمطار غزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية وأثارت مخاوف من انهيار سدود، وجرت عمليات إجلاء في مقاطعتين على الأقل وظلت التحذيرات من الفيضانات سارية لليوم الثاني.