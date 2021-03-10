مصطفى الفقى: الرئيس السيسي رجل وطنى يحاول أن يخدم بلده بشجاعة كبيرة

وأكد الدكتور مصطفى الفقى، أن مصر تتغير بشكل ملموس ومن لا يرى هذا التغيير فأنه يغمض عينه عمدًا عن الحقيقة، هذا التغيير رصده كل من عاصر الرؤساء السابقين، ففي أوقات سابقة كان يقوم المسئولين بترحيل المشكلات التي تواجهها مصر، حتى جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وواجه هذه المشكلات بإقامة المشروعات دون أن يعنيه الانتقادات التي قد توجه له.

وأضاف "الفقى"، أن الرئيس السيسي لم يهتم فقط بالحجر والبناء ولكن يولى اهتمامًا أيضًا بالتعليم والثقافة، مشددا على أنه يجب الاستماع إلى الأصوات المعادية ومحاولات التشوية، لأنها مجرد أحقاد وكراهية للشعب المصري، مضيفًا "الرئيس السيسي رجل وطنى يحاول أن يخدم بلده بشجاعة كبيرة".

وأوضح "الفقي" أن هذا المؤتمر يقدم رؤية وطنية صادقة لبناء المستقبل، ودور الإنسان المصري المعاصر في النهضة التنموية والنقلة الحضارية نحو تحديث كل مظاهر الحياة حتى أصبحت مصر نموذجًا للإصلاح، والمضي على الطريق الصحيح، مضيفا أن المكتبة تشارك في المشهد الوطني الذى يؤشر لبناء الدولة المصرية الحديثة فى كافة المجالات، ويجعلنا نشعر جميعا بأن مصر تتغير.

وناقش المؤتمر في الجلسة الأولى المشروعات التي تقوم بها الدولة في الآونة الأخيرة مثل مشروع حياة كريمة، وتطوير القرى، وتكافل وكرامة، فضلاً عن تجربة التنمية في الصعيد، ومكافحة الفقر، والتنمية البشرية التي تقدمها نماذج المبادرات الأهلية، ويتناول فى الجلسة الثانية حوار بين مثقفين وأكاديميين وبرلمانيين وخبراء حول مستقبل العمل التنموي، وتطوير نوعية الحياة في المجتمع المصرى.