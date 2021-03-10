اليوم السابع
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مصر للطيران تسير غدا الخميس 54 رحلة جوية لنقل 4396 راكبا

الأربعاء، 10 مارس 2021 01:09 م
مصر للطيران تسير غدا الخميس 54 رحلة جوية لنقل 4396 راكبا مطار القاهرة الدولى -اررشيفية
كتب أحمد مصطفى

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تسير مصر للطيران غدا، الخميس، 54 رحلة جوية بمعدل 37 رحلة دولية إلى كل من بيروت، أكرا، لاجوس، إنجامينا، تونس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لندن، موسكو، باريس،إسطنبول، دبي، نيويورك، فرانكفورت، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، عنتيبي، مسقط، أديس أبابا، جوهانسبرج، و 12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا، و5 رحلات شحن جوى، وتنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4396 راكبا.
 
وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارجمن جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.
 
ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا، في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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