"مصر للطيران" تسير اليوم 44 رحلة دولية وداخلية لنقل 3647 راكبا

كتب أحمد مصطفى

تسير شركة "مصر للطيران"، اليوم الأربعاء، 44 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنهم ما يقرب من 3647 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصر للطيران، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة تنطلق من مطارالقاهرة الدولي إلي كل من (بغداد، لاجوس، أبوظبي، لندن، باريس، اسطنبول، دبي، امستردام، روما، نيويورك، ميلانو، الخرطوم، بيروت، عمان، الشارقة، مسقط، اديس ابابا)، بالإضافة إلى 11 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3647 راكبا.

وتلتزم المطارات المصرية، بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين مناليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.