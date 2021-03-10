محافظ الإسكندرية: 250 ألف توك توك بالمحافظة مرخص منها 10 آلاف فقط

جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر "مصر تتغير" الذي تقيمه مكتبة الإسكندرية اليوم الأربعاء، وتناول المؤتمر، مشروعات التنمية التى تتبناها الدولة المصرية لتغيير نوعية الحياة في المجتمع، فضلاً عن المبادرات الأهلية التنموية.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن هناك أيضا خطة لنقل الباعة الجائلين والأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين، وبدأت المحافظة بنقل سوق الهانوفيل وجارى نقل سوق المعهد الدينى بالعصافرة ومحطة مصر والتنسيق مع وزارة الأوقاف لتخصيص قطعة أرض لنقل سوق المعهد الدينى.

وأشاد المحافظ بمشروع الهوية البصرية الجارى تنفيذة وفقا لتعليمات الرئيس السيسى ، بوضع التصميمات بالتعاون مع الجامعة الألمانية.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى الفقي أن هذا المؤتمر يقدم رؤية وطنية صادقة لبناء المستقبل، ودور الإنسان المصري المعاصر في النهضة التنموية والنقلة الحضارية نحو تحديث كل مظاهر الحياة حتى أصبحت مصر نموذجًا للإصلاح، والمضي على الطريق الصحيح. وأضاف أن المكتبة تشارك في المشهد الوطني الذي يؤشر لبناء الدولة المصرية الحديثة في كافة المجالات، ويجعلنا نشعر جميعًا بأن مصر تتغير.

وناقش المؤتمر في الجلسة الأولى المشروعات التي تقوم بها الدولة في الآونة الأخيرة مثل مشروع حياة كريمة، وتطوير القرى، وتكافل وكرامة، فضلاً عن تجربة التنمية في الصعيد، ومكافحة الفقر، والتنمية البشرية التي تقدمها نموذجان للمبادرات الأهلية، ويتناول في الجلسة الثانية حوار بين مثقفين وأكاديميين وبرلمانيين وخبراء حول مستقبل العمل التنموي، وتطوير نوعية الحياة في المجتمع المصري.