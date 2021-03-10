قطار المحاكمات.. نظر طعون المتورطين بـ"التخابر مع حماس" ومحاكمة شقيق حسن مالك

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، العديد من الفعاليات القضائية ربما أبرزها نظر أولى جلسات طعون قيادات الجماعة الإرهابية بالتخابر مع حماس، والحكم على 16 متهما بالتنقيب عن الآثار فى مدينة نصر، ومحاكمة شقيق حسن مالك وآخرين بتهمة تزوير أوراق سفر للخارج.

طعون قيادات الجماعة الإرهابية بالتخابر مع حماس

تعقد محكمة النقض أولي جلسات نظر طعن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس، علي الأحكام الصادرة بحقهم بالمؤبد والمشدد.

وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى،عاقبت المتهمين في سبتمبر من العام الماضى بأحكام ترواحت بين السجن المؤبد والمشدد.

محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة تزوير أوراق سفر للخارج

كما تحاكم الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، المنعقدة بطرة، الإرهابى يحيى موسى وشقيق حسن مالك وآخرين على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.

الحكم على 16 متهما بالتنقيب عن الآثار فى مدينة نصر

وتصدرمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على 16 متهمًا أجروا عملية حفر بحثًا عن الآثار فى مدينة نصر فى القضية رقم 470 لسنة 2020 كلى القاهرة الجديدة.