اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 مارس 2021 04:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو يرصد لحظة ضبط المتهم بالتحرش بطفلة فى المعادى

الأربعاء، 10 مارس 2021 03:58 م
فيديو يرصد لحظة ضبط المتهم بالتحرش بطفلة فى المعادى المتهم
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رصد فيديو لمداهمة الأجهزة الأمنية، لمكان اختباء المتهم بالتحرش بطفلة بمنطقة المعادى، أثناء تواجده بمسكن صديقه بمنطقة الدرب الأحمر، وتم إلقاء القبض عليه وإحالته للنيابة التى تجرى التحقيقات معه. 
 
 
وتواصل النيابة العامة، تحقيقاتها الموسعة مع المتهم بالتحرش بطفلة فى مدخل عقار بمنطقة المعادى، وذلك بعد تمكن الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إلقاء القبض عليه أمس الثلاثاء، عقب انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يرصد الواقعة.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهدة على الواقعة، والتي قامت بكشفها بكاميرات المراقبة أثناء عملها في معمل تحاليل داخل العقار الذي وقعت بداخله الواقعة.

وشهدت الشاهدة بأنها كانت داخل معمل التحاليل الذي تعمل به، وفوجئت بقيام رجل يرتدى بدلة بالدخول إلى مدخل العقار الكائن به المعمل، ثم دخلت خلفه طفلة، واستدرج هذا الشخص الفتاة إلى أحد أركان مدخل العقار ولامس أجزاء من جسدها.

وأشارت إلى أنها خرجت على الفور لوقف هذه الواقعة، وعندما واجهته أنكر ما فعله، إلا عند مواجهته بوجود كاميرات مراقبة قام بالانصراف على الفور.

ومن المقرر أن تقوم النيابة العامة التي بدأت في استجواب المتهم مساء أمس باتخاذ قرار بشأنه خلال ساعات.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد نجحت في ضبط المتهم بالتحرش بطفلة المعادي، حيث كان التحرك سريعا وعاجلا من رجال المباحث، وباحترافية شديدة، رغم ندرة المعلومات نجح رجال المباحث في تحديد هوية المتهم وضبطه.

المتهم الذي ظهر بجريمته النكراء، حاول التخفي والهروب بعد ارتكابه للجريمة، إلا أن يد الأمن طالته سريعًا، ونجحت في ضبطه، خلال ساعات قليلة من وقوع الجريمة، الأمر الذي لاقى استحسان الأهالي، حيث تبارى جموع المواطنين بتقديم الشكر لوزارة الداخلية عقب الإعلان عن ضبط المتهم.

من جانبها كلفت "النيابة العامة" "خط نجدة الطفل" باتخاذ اللازم قانونًا حيال الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حولها، وتحديد شخصي المتهم والمجني عليها، فتمكنت من تحديدهما، وعلى ذلك أذنت "النيابة العامة" بضبط المتهم لاستجوابه، فتم ضبطه وجارٍ استكمال التحقيقات.

 


المعادى

متحرش المعادي

القبض على متحرش المعادي

طفلة المعادي

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النيابة العامة تتخذ قرارها بشأن المتهم بالتحرش بطفلة المعادى خلال ساعات

الأربعاء، 10 مارس 2021 09:53 ص

منقذة طفلة المعادى وجدها يكشفان كواليس جديدة بالواقعة.. فيديو

الأربعاء، 10 مارس 2021 01:07 م

تطور جديد فى واقعة طفلة المعادى.. قرارات مهمة من وزارة التضامن لحماية الطفلة الضحية "فيديو"

الأربعاء، 10 مارس 2021 06:00 ص

عقوبة المتحرش بطفلة المعادى تصل للسجن المشدد 15 سنة.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 10 مارس 2021 03:30 ص

top 7.. النيابة تستجوب المتهم بالتعدى على طفلة المعادى

الأربعاء، 10 مارس 2021 02:22 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة