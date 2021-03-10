اليوم السابع
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فتح باب التقدم غدا لشغل 365 وظيفة طبيب مقيم بالمستشفيات الجامعية بأسيوط

الأربعاء، 10 مارس 2021 02:58 م
فتح باب التقدم غدا لشغل 365 وظيفة طبيب مقيم بالمستشفيات الجامعية بأسيوط الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط – هيثم البدرى

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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، عن حاجة المستشفيات الجامعية إلى 365 طبيبا مقيما من مديريات الشئون الصحية، المكلفين عليها من ضمنهم 345 بمختلف أقسام المستشفيات الجامعية، و20 طبيبا مقيم بمستشفى الأورام، وذلك عن طريق الإعارة لمدة 3 سنوات.

وشدّد رئيس جامعة أسيوط، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها والمنظمة للإعلان من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة، موضحًا أنه من المقرر عقد لجنة متخصصة لفحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم والتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية.

وأشار الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، إلى أن المتقدم لشغل وظيفة طبيب مقيم يجب أن يكون من خريجى كلية الطب جامعة أسيوط ، وأن يكون حاصلاً على تقدير جيد على الأقل فى كلٍ من التقدير العام وتقدير مادة التخصص ، وأن يكون أمضى فترة التدريب الإجبارى (الامتياز) على ألا يكون قد مر أكثر من عامين على انتهاء مدة التدريب، ولا يسمح بالتقدم لمن سبق ترشيحه في تخصص آخر بمستشفيات جامعة أسيوط أو مستشفى الأورام أو معيد بكلية الطب أو معهد جنوب مصر للأورام، كما لن يسمح بتغيير الرغبات بعد تسليمها إلى الإدارة، كما يجب أن تنطبق على جميع المتقدمين الشروط الواردة بالقانون رقم (49) لسنة 1972 م بشأن تنظيم الجامعات، والقانون رقم (81) لسنة 2016م بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

الجدير بالذكر أن كافة الطلبات تقدم باسم عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على الاستمارة المعدة لذلك بإدارة شئون الأطباء بالمستشفيات الجامعية اعتباراً من 11/3/2021 إلى 25/3/2021م وللاطلاع على كافة الشروط والمستندات المطلوبة للتقدم للوظائف يمكن الرجوع إلى موقع الجامعة.

 

 


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أسيوط

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