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اعرف جسمك.. كيف ينتقل الغذاء عبر الجهاز الهضمى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:00 م
اعرف جسمك.. كيف ينتقل الغذاء عبر الجهاز الهضمى كيف ينتقل الطعام إلى الجهاز الهضمى
كتبت إيناس البنا

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يبدأ الطعام رحلته عبر الجهاز الهضمى فى الفم، قبل دفعه بسلسلة من الانقباضات العضلية غير الطوعية عبر المريء، ثم إلى المعدة ثم الأمعاء الدقيقة والكبيرة.

الجهاز الهضمى وفقًا لتقرير موقع "everydayhealth" هو عبارة عن سلسلة من الأعضاء الطويلة المجوفة المبطنة بالعضلات التى تتقلص فى نمط إيقاعى، والمعروف باسم التمعج، للحفاظ على تحرك الطعام فى الاتجاه الصحيح.

يعتبر الفم الجزء الأول من الجهاز الهضمى لأنه يتم تقسيم الطعام جسديًا هناك عن طريق المضغ، كما يختلط اللعاب أيضًا مع الطعام، وتبدأ عملية الهضم الكيميائى التى تقسم جزيئات أكبر إلى جزيئات صغيرة يمكن للجسم امتصاصها.

مراحل هضم الطعام بالجهاز الهضمى
مراحل هضم الطعام بالجهاز الهضمى

بمجرد مضغ الطعام وخلطه باللعاب، يدفع اللسان الطعام إلى المريء، هذا هو تقلص العضلات الطوعى الوحيد فى العملية الهضمية، بعد البلع، تبدأ العضلات غير الطوعية فى دفع الطعام عبر المريء إلى المعدة، وفى المعدة تخلط تقلصات العضلات بين الطعام والعصائر الهضمية.

بمجرد أن يتم الجمع بين الطعام والعصائر الهضمية فى المعدة، يجب أن تنتقل إلى الأمعاء الدقيقة، ويحدث هذا عندما تسترخى العضلة العاصرة البوابية، وهى حلقة من العضلات أسفل المعدة، وتسمح بتدفق الطعام.

يتم بعد ذلك دفع الطعام المهضوم جزئيًا، والذى يشار إليه الآن باسم "الكيم"، عبر الأمعاء الدقيقة عن طريق تقلصات العضلات الإيقاعية الشبيهة بالموجة للعضلات الملساء اللا إرادية فى جدران الأمعاء.

بعد المرور عبر الأمعاء الدقيقة، يتم تمرير المواد الغذائية المتبقية من خلال الأمعاء الغليظة عبر نفس العملية قبل إخراجها من فتحة الشرج أثناء حركة الأمعاء.

 


الجهاز الهضمي

الأمعاء الغليظة

اللعاب

العضلية غير الطوعية

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