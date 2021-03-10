شرطة المدينة المنورة تعلن القبض على مقيمَين سرقا 40 بطارية لأبراج الاتصالات

صرّح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطانى، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيمَين، فى العقد الثالث من العمر، ارتكبا عددًا من السرقات بذات النمط والسلوك الإجرامى، تمثلت في سرقة (40) بطارية من (8) مواقع لأبراج الاتصالات، وجرى إيقافهما واتخاذ جميع الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
شرطة المدينة المنورة تعلن القبض على مقيمَين سرقا 40 بطارية لأبراج الاتصالاتالأربعاء، 10 مارس 2021 04:00 ص
الشرطة السعودية
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