اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 مارس 2021 05:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

شرطة المدينة المنورة تعلن القبض على مقيمَين سرقا 40 بطارية لأبراج الاتصالات

الأربعاء، 10 مارس 2021 04:00 ص
شرطة المدينة المنورة تعلن القبض على مقيمَين سرقا 40 بطارية لأبراج الاتصالات الشرطة السعودية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرّح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطانى، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيمَين، فى العقد الثالث من العمر، ارتكبا عددًا من السرقات بذات النمط والسلوك الإجرامى، تمثلت في سرقة (40) بطارية من (8) مواقع لأبراج الاتصالات، وجرى إيقافهما واتخاذ جميع الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.


السعودية

المدينة المنورة

أبراج الاتصالات

ابراج الاتصالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة