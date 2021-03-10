سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء .. يسجل 4.13 جنيه بـ"الأهلى"

كتبت : سماح حمدى

تباين سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 10-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، مسجلا فى البنك الأهلي المصري ثباتا عند سعر 4.13 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فى حين سجل تباينا فى "بنك مصر" ليسجل 4.13 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

ونزل اليورو 0.05 % إلى 1.18940 دولار متعافيا من أقل مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر البالغ 1.18355 دولار يوم الثلاثاء، وفى سياق متصل ومقابل الين، وهو من عملات الملاذ الآمن التقليدية، صعد الدولار 0.2 % إلى 108.68 ين في أعقاب تراجعه عن ذروة تسعة أشهر عند109.235 ين. وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.13 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.14 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.13 جنيه.

4.20 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.08 جنيه للشراء.

4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.12 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.13 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.