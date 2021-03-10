سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 10-3-2021

أما في سوق العملات الرقمية، فقد صعدت بتكوين إلى 55 ألفا و855 دولارا اليوم ثم انخفضت إلى 54 ألفا و729 دولارا. وكانت قد بلغت مستوى قياسيا عند 58 ألفا و354.14 دولار في 21 فبراير.