كتبت ريهام الباشا

تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 9-3-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعار أمس بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.95 جنيه للشراء، 52.12 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 48.94 جنيه للشراء، 51.12 جنيه للبيع، فى حين سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.74 جنيه للشراء، 52.09 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، صعد الدولار الأسترالي 0.7% إلى 0.7695 دولار أمريكي، وتقدم نظيره النيوزيلندي 0.5%، مسجلا 0.7149 دولار أمريكي.

وارتفع اليورو 0.3% إلى 1.18845 دولار، وزاد الإسترليني 0.5% إلى 1.3886 دولار، مستفيدين من توقف مكاسب العملة الأمريكية.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى



51.74 جنيه للشراء.

52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى



48.95 جنيه للشراء .

52.12 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر



48.95 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس



51.77 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib



48.95 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية



49.01 جنيه للشراء.

52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى



48.63 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.