دراسة تبحث مدى قابلية استخدام الطب الصينى التقليدى ضد أعراض كورونا

كتبت إيناس البنا

تختبر دراسة تجريبية جديدة، مزيجا من 13 مركبًا طبيًا تقليديًا مستخدمة في الصين في وقت مبكر من تفشي فيروس كورونا، وما إذا كان المزيج آمنًا لمرضى كورونا وما إذا كان يمكن إجراء دراسة أكبر بعد ذلك.

بعد فترة وجيزة من ظهور فيروس كورونا الجديد، بدأ في الانتشار عبر مدينة ووهان الصينية ، تحول فريق الاستجابة للوباء في الصين إلى الطب التقليدي لفهم المرض الجديد وعلاجه، وكان العلاج الناتج هو مزيج جديد مشتق من العلاجات القديمة.



تجربة سريرية على الاعشاب الصينية

ووفقا لتقرير موقع " medicalxpress " تم استخدام العلاج على نطاق واسع في ووهان ، ولاحظت المستشفيات التي عالجت المرضى به نجاحًا كبيرًا مقارنة بتلك التي لم تفعل ذلك، ومع ذلك ، فإن التجارب السريرية الرسمية المصممة لإثبات فعالية العلاج بشكل علمي ولإيجاد فهم مفصل للآثار الجانبية لم تجر أثناء التفشي الأول.

الآن، طور باحثون في كلية الآداب والفنون والعلوم بجامعة كاليفورنيا في دورنسيف وكلية كيك للطب في جامعة جنوب كاليفورنيا، خطة لدراسة الطب التقليدي المستخدم في ووهان لمواجهة الأعراض الشديدة والتي غالبًا ما تهدد الحياة التي يعاني منها العديد من مرضى كورونا.

كوكتيل من المركبات الطبية الصينية التقليدية



قام الطبيب Zhang Boli ، رئيس جامعة Tianjin للطب الصيني التقليدي وفريقه ، باستخدام مزيج من 13 مركبًا طبيًا منفصلاً تستهدف أعراضًا مختلفة لـ كورونا.

يشتمل الخليط على مركبات يُعتقد أنها تقلل الحمى ، والفيروسات النقية ، وتثبط السعال ، وتسهل إزالة البلغم من الرئتين ، وتهدئ عضلات القصبة الهوائية وتخفيف ضيق التنفس ، بالإضافة إلى ذلك ، يُعتقد أن أحد المكونات يوفر تأثيرًا خفيفًا مضادًا للتخثر ، مما قد يؤدي إلى إذابة أو منع جلطات الدم التي يمكن أن تشكل خطرًا شديدًا على مرضى كورونا.

تستمر الحاجة إلى خيارات العلاج



حاليًا ، هناك خيارات قليلة لحالات كورونا الخفيفة أو المتوسطة، والعلاجات الدوائية - مثل الأدوية المضادة للفيروسات ومضادات الالتهاب - أصبحت متاحة ببطء فقط مع التركيز الأولي على الحالات الشديدة والمرضى في المستشفى.

في حين أن عدد الحالات في الولايات المتحدة قد انخفض بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة ، لا يزال خطر حدوث طفرة جديدة يلوح في الأفق ، لا سيما في ظل الوتيرة الحالية لتوزيع اللقاح ومع ظهور أنواع جديدة أكثر عدوى من الفيروس.

خلال الدراسة التي استمرت 12 أسبوعًا ، تم تقسيم المرضى بشكل عشوائي إلى واحدة من مجموعتين: واحدة تتلقى الأدوية التقليدية الصينية والأخرى تتلقى الدواء الوهمي، ويأخذ المرضى الدواء أو الدواء الوهمي المذاب في الماء عن طريق الفم مرتين يوميًا لمدة 14 يومًا ، وسيتابع فريق التجارب السريرية الذي يستخدم برنامج إدارة المريض عن بُعد معهم بعد 10 أسابيع لتقييم أعراضهم وأدائهم.

إذا أظهرت الدراسة التجريبية أن الأدوية التقليدية آمنة وأن التجربة عن بُعد ممكنة ، يمكن للباحثين التقدم إلى دراسات المرحلة الثانية ، والتي ستشمل مجموعة أكبر من المرضى بالإضافة إلى مجموعات فرعية محددة من المرضى ، مثل الفئات العمرية والعرقية المحددة.

في النهاية ، يأمل الباحثون في معرفة ما إذا كان العلاج بالطب التقليدي سيقلل من خطر التقدم إلى مرض شديد، والاستشفاء والوفاة لدى الأشخاص المصابين بـ فيروس كورونا.