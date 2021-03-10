اليوم السابع
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حبس 3 أشخاص 4 أيام بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار فى المعصرة

الأربعاء، 10 مارس 2021 03:28 م
حبس 3 أشخاص 4 أيام بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار فى المعصرة التنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة حلوان، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة المعصرة، وحرر محضر بالواقعة.
 
وأكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط 3 أشخاص، مقيمين بمحل البلاغ، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالدور الأرضى بأحد العقارات، وعثر بداخلها على حفرة قطرها 1.5 متر بعمق 10 أمتار- وأدوات تنقيب.
 
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

 


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