اليوم السابع
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تطعيم كبار السن بلقاح كورونا فى مستشفى سمالوط النموذجى بالمنيا.. صور

الأربعاء، 10 مارس 2021 02:04 م
تطعيم كبار السن بلقاح كورونا فى مستشفى سمالوط النموذجى بالمنيا.. صور تطعيم المواطنين
المنيا-حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، استمرار فعاليات تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ضد فيروس كورونا باللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، بمركز تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بمستشفى سمالوط النموذجي.

تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى سمالوط النموذجى بالمنيا

وأضاف المحافظ فى بيان أن ذلك يأتى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء فى توزيع لقاح كورونا على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، عقب الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية فى جميع المستشفيات .

تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى سمالوط

من جانبه قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، إن التطعيم بلقاح فيروس كورونا يتم عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات داخل جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بإطلاق موقع إلكترونى لتسجيل المواطنين الراغبين فى الحصول على هذه اللقاحات، بموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وتسهيلا على المواطنين غير القادرين على التسجيل يمكن مساعدتهم بالتسجيل من خلال المواقع الصحية التابعة لمديرية الصحة وذلك بناءا على تعليمات وزارة الصحة، وللحصول على أية معلومات يمكن الاتصال على الخط الساخن 15335.

تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

وأوضح الدكتور على قاسم، مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائى، أن التطعيم يتم عقب التسجيل على موقع وزارة الصحة للتسجيل لتطعيم ضد فيرس كورونا وتلقى رسالة بتاريخ ومكان التطعيم وبعد الحضور يتم توقيع الكشف الطبى والتطعيم ويتم تسليم متلقى اللقاح كارت متابعة للحضور لتلقى الجرعة الثانية وأشار إلى انه يتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للمواطنين المترددين وكذلك تطبيق إجراءات مكافحة العدوى.

 

 


صحة المنيا

لقاح كورونا

مستشفى سمالوط النموذجى

محافظه المنيا

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