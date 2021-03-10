اليوم السابع
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الأربعاء، 10 مارس 2021 03:07 م
خالد صلاح
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تراجع أسعار النفط اليوم.. والبرميل يسجل 68.30 دولار

الأربعاء، 10 مارس 2021 02:37 م
تراجع أسعار النفط اليوم.. والبرميل يسجل 68.30 دولار نفط
كتب مروة الغول

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انخفضت أسعار خام "برنت" لتصل إلي 68.30 دولار للبرميل، بينما بلغ سعر خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 63.47 دولار للبرميل، منخفضا بنسبة 0.8%.
 
وكانت أسعار النفط شهدت ارتفاعا بعد الأسبوع الماضي حيث تخطي سعر البرميل، لـ70 دولار ليصل لأعلى سعر له منذ أكثر من 14 شهرا وجاء ذلك في أعقاب اتفاق منظمة أوبك وحلفائها على عدم زيادة الإمدادات في أبريل، إذ يترقبون تعافيا أكبر للطلب في ظل جائحة فيروس كورونا، وأكد وزير الطاقة السعودى، الخميس الماضي، أن المملكة ستمدد خفض إنتاج النفط الطوعى البالغ مليون برميل يوميا، وستقرر خلال الأشهر المقبلة متى ستبدأ التراجع عنه تدريجيا. 
 
 
 
 
 

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الاوبك

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