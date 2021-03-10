اليوم السابع
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الأربعاء، 10 مارس 2021 01:26 م
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إطلاق تجربة سريرية لاختبار فعالية غسول الفم فى الحد من انتشار كورونا

الأربعاء، 10 مارس 2021 01:00 م
إطلاق تجربة سريرية لاختبار فعالية غسول الفم فى الحد من انتشار كورونا غسول الفم ومنع الإصابة بكورونا
كتبت إيناس البنا

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أطلق باحثون في جامعة نورث كارولينا في كلية تشابل هيل آدامز لطب الأسنان الأمريكية، تجربة سريرية لاختبار ما إذا كان غسول الفم يمكن أن يقلل من خطر انتشار فيروس كورونا.

أظهرت التجارب المعملية أن غسول الفم يمكن أن يقتل بسرعة فيروسات كورونا، ولكن لا يوجد دليل على أن غسول الفم يمكن أن يمنع الفيروس من إصابة الناس.

و تبحث كلية آدامز لطب الأسنان وفقا لتقرير موقع " medical"، في مدى نجاح غسول الفم في تقليل كمية الفيروس التاجي في أفواه المصابين بـ كورونا ، وما إذا كان بإمكانه تقليل فرصة انتشار الفيروس للآخرين.

تجربة على غسول الفم للحماية من كورونا
تجربة على غسول الفم للحماية من كورونا

 

ينصب تركيز بحثهم على إيجاد طريقة لتقليل مخاطر انتقال الفيروس التاجي في المواقف التي قد لا يكون فيها ارتداء الكمامة والابتعاد عن مسافة تزيد عن ستة أقدام خيارًا، على سبيل المثال، أثناء إجراءات طب الأسنان.

على وجه التحديد، يخطط الباحثون لقياس كمية الفيروس الموجودة في اللعاب قبل وبعد استخدام غسول الفم وفقًا للإرشادات الموجودة على الملصق، فالبالغون الذين ثبتت إصابتهم بـ كورونا خلال الأيام السبعة الماضية مؤهلون للمشاركة في التجربة السريرية.

نظرًا لأن الفم يصنع اللعاب باستمرار، فسيتم جمع العينات واختبارها كل 15 دقيقة، لمدة تصل إلى ساعة، لتتبع المدة التي يستغرقها أي انخفاض في الحمل الفيروسي والإصابة بالعدوى.

ستختبر التجربة السريرية غسولات الفم المتوفرة تجاريًا والتي تحتوي على مكونات مطهرة شائعة.

قال الباحثون: "ستتيح لنا الدراسة تحديد العنصر النشط في غسول الفم الأكثر وعدًا، من الناحية المثالية، هو أحد المكونات التي تمت الموافقة عليها بالفعل من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بحيث يمكن استخدامه على الفور".

إذا ثبتت فعاليته، يمكن أن يكون غسول الفم أداة في السيطرة على انتشار فيروس كورونا، في إحدى نقاط الجسم الأساسية لدخول فيروس كورونا وانتقاله، وقد أظهرت النتائج الأولية لدراسة أجرتها كلية آدامز لطب الأسنان والمعاهد الوطنية للصحة أن الغدد اللعابية واللسان واللوزتين على وجه الخصوص معرضة للإصابة بفيروس كورونا.

 


غسول الفم

الإصابة بكورونا

فيروس كورونا

غسول الفم والحماية من كورونا

فاعلية غسول الفم في السيطرة على كورونا

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