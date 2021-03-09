النفط يهبط أكثر من 1% قبيل تقرير بشأن المخزونات الأمريكية

رويترز

هبطت أسعار النفط في جلسة متقلبة اليوم الثلاثاء مع تجاذب السوق بين انحسار القلق من تعطل للأمدادات في السعودية وتوقف موجة صعود للدولار وبين توقعات لشح في المعروض من الخام بسبب قيود الإنتاج التي تنفذها مجموعة أوبك+.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 72 سنتا، أو 1.06 بالمئة، لتسجل عند التسوية 67.52 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.04 دولار، 1.6 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 64.01 دولار للبرميل.

وتترقب الأسواق أحدث بيانات بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة والتي ستصدر عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء.