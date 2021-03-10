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بايدن: فريق مكافحة كورونا سيعمل على توزيع 100 مليون جرعة لقاح

الأربعاء، 10 مارس 2021 11:29 م
بايدن: فريق مكافحة كورونا سيعمل على توزيع 100 مليون جرعة لقاح بايدن
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن فريق مكافحة كورونا سيعمل على توزيع 100 مليون جرعة لقاح، مؤكدا أن الشركات متعاونة بشأن لقاحات كورونا.

وأضاف خلال كلمة له: "لن نتردد في توزيع المعدات والمنتجات لمكافحة كورونا"، مردفا: "علينا أن نبقى حذرين لأن أمورا كثيرا قد تحدث".

وكان مسئول فى البيت الأبيض اليوم الأربعاء، قال إن الولايات المتحدة تخطط لمضاعفة طلبها من لقاح فيروس كورونا من شركة جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة وتشتري 100 مليون جرعة إضافية، وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن الرئيس جو بايدن سيعلن الأمر خلال اجتماع في وقت لاحق من اليوم مع الرئيسين التنفيذيين لشركتى جونسون آند جونسون وميرك آند كو، ووافقت ميرك على التشارك مع جونسون آند جونسون في إنتاج اللقاح.

ودفعت الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار بالفعل لشراء 100 مليون جرعة من جونسون آند جونسون، ولها أفضلية شراء 200 مليون جرعة إضافية.

ويعمل بايدن على الإسراع في عملية التلقيح منذ تولى الرئاسة في 20 يناير، وأودى الوباء بحياة أكثر من 528 ألفا في الولايات المتحدة.

وتباطأ تصنيع جونسون آند جونسون عن المتوقع، ومن المتوقع ألا تستطيع الشركة تسليم أي جرعات من اللقاح هذا الأسبوع. ومن المنتظر أن تستأنف شحناتها في وقت لاحق من مارس.

 


بايدن

كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

اخبار

الولايات المتحدة

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