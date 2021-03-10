اليونان تفتح أبوابها للسياح منتصف مايو المقبل.. والحجوزات تتخطى 50%

كتبت ميرفت رشاد

أعلنت اليونان عن إعادة فتح أبوابها للسياح الذين سبق لهم الإصابة ب فيروس كورونا اعتبارًا من منتصف شهر مايو المقبل، بالإضافة للسائحين الذين تم تطعيمهم وغيرهم ممن أثبتت نتائج اختبارهم سلبية.

قال وزير السياحة اليوناني هاري ثيوتشاريس اليوم الثلاثاء: "اليونان جاهزة ببروتوكول كامل لصيف 2021 ، وسيتم الترحيب بالسائحين إذا تم تطعيمهم قبل السفر أو لديهم أجسام مضادة أو نتيجة اختبار سلبية،و سيخضع جميع السائحين لاختبارات عشوائية ".

وأضاف الوزير، أن منظمو الرحلات السياحية والفنادق في اليونان أبلغوا بالفعل عن زيادة في الاستفسارات منذ إعلان بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا عن خارطة الطريق الشهر الماضي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "التليجراف البريطانية" أن شركات متخصصة في تنظيم الرحلات السياحية أكدت أن حجوزات فنادقها زادت بنسبة 50% في الأسابيع الأخيرة، مع إشغالات تصل لـ 70 % بالكامل لشهري مايو ويونيو.

يقول كريس رايت، العضو المنتدب لشركة Sunvil، إن حجوزات العطلات في اليونان بدأت "تقترب من مستويات ما قبل الوباء، موضحا أن الطلب زاد بنسبة 50 % وجاء معظمها من المملكة المتحدة.