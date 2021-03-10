الصحة العالمية: معدل الإصابة بكورونا فى العالم ارتفع 2% خلال أسبوع

جنيف (أ ش أ)

أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المُستجد خلال الأسبوع الماضى، مقارنة بالأسبوع السابق له، بنسبة 2%، فيما انخفض عدد الوفيات بنسبة 6%، وذكرت المنظمة فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، أنه تم الإبلاغ فى الأسبوع الماضى عن أكثر من 2.7 مليون إصابة جديدة، بزيادة 2% عن الأسبوع السابق له، موضحة أنه على الصعيد العالمى انخفض عدد الحالات الجديدة فى حوالى نصف الدول، بينما تم تسجيل ارتفاع فى النصف الآخر.

وأشارت إلى تسجيل مليونين و 734 ألفا و 381 إصابة و60 ألفا و 323 حالة وفاة فى العالم فى الفترة من 1 وحتى 7 مارس الجارى، وبلغ المجموع الكلى للإصابات فى العالم حتى 7 مارس الجارى 116 مليونا و 166 ألفا و 652 إصابة، فى حين بلغ إجمالى الوفيات مليونين و 582 ألفا و 528 وفاة.

وأوضحت أن الزيادة فى الإصابات خلال الأسبوع الماضى كانت ملحوظة بشكل خاص فى أفريقيا بنسبة 10%، وفى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بنسبة 10%، وكذلك فى أوروبا بنسبة 4%، فيما ارتفع معدل الوفيات فى شرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 9 %، إلا أنه انخفض فى جميع المناطق الأخرى.

وفى الأمريكيتين، أصيب خلال الأسبوع الماضى أكثر من 1.1 مليون شخص، وتوفى أكثر من 32 ألفا، وتم فى أوروبا تسجيل أكثر من 1.1 مليون إصابة جديدة، وأكثر من 20 ألف حالة وفاة وفى شرق البحر المتوسط​​، حدد الأطباء أكثر من 228 ألف مصاب، وتوفى أكثر من 2.7 ألف شخص.



وارتفع عدد المصابين فى الولايات المتحدة بأكثر من 427 ألفا فى الأسبوع الماضى، تلتها البرازيل بأكثر من 413 ألف حالة إصابة جديدة، وفرنسا بأكثر من 143 ألفا، فإيطاليا بأكثر من 138 ألفا، والهند بأكثر من 115 ألفا، وبولندا بأكثر من 87 ألفا، وجمهورية التشيك بأكثر من 85 ألفا، وروسيا بأكثر من 76 ألفا، وتركيا بأكثر من 76 ألفا، وإيران بأكثر من 58 ألف إصابة.