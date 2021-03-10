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الكهرباء تعلن الانتهاء من تركيب 210 ألف عداد ذكى حتى الآن

الأربعاء، 10 مارس 2021 01:00 ص
الكهرباء تعلن الانتهاء من تركيب 210 ألف عداد ذكى حتى الآن عداد ذكى - صورة أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جارى الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى بمختلف أنحاء الجمهورية، مؤكداً أن المرحلة الثانية تستهدف تركيب 250 ألف عداد ذكى.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى عدد العدادات الذكية الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء يبلغ حالياً ما يقرب من 210  ألف عداد ذكى، موضحاً أن شركات توزيع الكهرباء بدأت فى المرحلة الثالثة.

وقال حمزة، أن المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى يجرى تنفيذه فى نطاق 6 شركات لتوزيع الكهرباء كمرحلة أولى، حيث يتم التنفيذ بشركة توزيع كهرباء شركة شمال القاهرة بمنطقتي (العبور- مدينة نصر) بإجمالي حوالي 53 ألف عداد، وبشركة جنوب القاهرة بمنطقتي (6 أكتوبر- الشيخ زايد) بإجمالي حوالى 50 ألف عداد، وشركة الإسكندرية بمنطقتي (وسط الإسكندرية – برج العرب) بإجمالي حوالى 39 ألف عداد، وشركة القناة بمنطقة (العاشر من رمضان) بإجمالي 50 ألف عداد، وشـركة جنوب الدلتا بمنطقة (طنطا) بإجمالي 30 ألف عداد، وشركة مصر الوسطي بمنطقتي (المنيا- أسيوط) بإجمالي حوالي 28 ألف عداد.
 
وأشار حمزة، إلى أن العداد الذكى يتميز بأنه يمكن المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات ساعة، أقصي حمل بالأمبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و12 شهرا سابقا، الاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار أخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة، مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد".
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

العدادات الذكية

أيمن حمزة

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