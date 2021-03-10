القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 2 طن لحوم فاسدة فى القاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

ألقت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 2 طن لحوم فاسدة وغير صالحة للآستهلاك الآدمى، وحرر محضر بالواقعة.

تمكنت مباحث التموين، من ضبط 2٫35 طن "مقطعات لحوم" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.