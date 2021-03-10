السكة الحديد تعلن الفائز رسميًا بتصنيع وتوريد 100 جرار جديد خلال أيام

تسعى هيئة السكة الحديد لإعلان رسميا عن الشركة الفائزة بتصنيع وتوريد 100 جرار جديد لدعم قوة الجر بالهيئة خلال أيام، حيث تتنافس 4 شركات عالمية من أمريكا وروسيا والهند للفوز بالمناقصة التى طرحتها الهيئة ويمول تكلفتها البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 290 مليون يورو.



وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إن هناك اتجاها لاختيار شركة جنرال إلكتريك لتعمل على تصنيع وتوريد هذه الجرارات الجديدة، لافتة إلى أنه مع هذه الصفقة سيرتفع عدد الجرارات الجديدة التى تتعاقد عليها السكة الحديد إلى 260 جرارا تشمل 110جرارات متعاقد عليها مع شركة جنرال إلكتريك و50 جرارا مع شركة بروجريس ريل لوكوموتيف الأمريكيتين خلال 2017 و2109.

كانت هيئة السكة الحديد طرحت بالاشتراك مع البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية مناقصة عامة بين مختلف الشركات العالمية لشراء 100 جرار جديد لصالح الهيئة، ضمن خطة لتحديث أسطول وقوة الجر لديها ومواجهة أعطال جرارات القطارات التى انتهى العمر الافتراضى لأغلبها منذ سنوات.

وهيئة السكة الحديد سبق وتعاقدت مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية خلال 2017 لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد قبل زيادتها إلى 110 جرارات، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، بجانب 440 مليون جنيه تكلفة الجرارات الـ10 المضافة، شاملا التعاقد على تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد فى مصانع الشركة وتأهيلهم.



كما تعاقدت هيئة السكة الحديد خلال 2019 مع شركة بروجريس ريل لوكوموتيف الأمريكية (PRL) لتصنيع 50 جرارا جيدا وإعادة تأهيل 50 آخر بجانب عمل عمرة لـ41 جرار EMD بورش ايرماس بتكلفة إجمالية 466.3 مليون دولار، حيث مخطط توريد هذه الجرارات الجديدة خلال 22 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد، مع إنهاء إعادة تأهيل وتحديث الـ50 جرارا خلال 30 شهرا، وإجراء العمرات الجسيمة لـ41 جرارا، وذلك فى إطار تحديث أسطول جرارات السكة الحديد لتقليل أعطالها خلال الرحلات بما يساعد تحسين الخدمة.