الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بشقة سكنية فى طوخ.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق بشقة سكنية بالدور الثانى بشارع السيسى بالوحدة المحلية بالدير التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بالدور الثانى بشارع السيسى بالوحدة المحلية بالدير التابعة لمركز طوخ.

على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وتم السيطرة على الحريق بفضل جهود رجال الحماية المدنية، وبالفحص تبين ان العقار لورثة "رجب ع ر"، مكون من أربع طوابق، والحريق نشب فى شقة بالدور الثانى العلوى، كما أن الحريق جاء نتيجة ماس كهربائى، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع أى خسائر بشرية فى الأرواح، وجاءت الخسائر بأثاث الشقة والمطبخ فقط.



الخسائر التى خلفها الحريق



بعد السيطرة على الحريق



جانب من الحريق