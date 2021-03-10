اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 مارس 2021 09:41 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بشقة سكنية فى طوخ.. صور

الأربعاء، 10 مارس 2021 07:27 م
الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بشقة سكنية فى طوخ.. صور الخسائر التى خلفها الحريق
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق بشقة سكنية بالدور الثانى بشارع السيسى بالوحدة المحلية بالدير التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بالدور الثانى بشارع السيسى بالوحدة المحلية بالدير التابعة لمركز طوخ.

على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وتم السيطرة على الحريق بفضل جهود رجال الحماية المدنية، وبالفحص تبين ان العقار لورثة "رجب ع ر"، مكون من أربع طوابق، والحريق نشب فى شقة بالدور الثانى العلوى، كما أن الحريق جاء نتيجة ماس كهربائى، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع أى خسائر بشرية فى الأرواح، وجاءت الخسائر بأثاث الشقة والمطبخ فقط.

 

الخسائر التى خلفها الحريق
الخسائر التى خلفها الحريق

 

بعد السيطرة على الحريق
بعد السيطرة على الحريق

 

جانب من الحريق
جانب من الحريق

 

مخلفات الحريق
مخلفات الحريق

 


اخبار القليوبية

الحماية المدنية بالقليوبية

السيطرة على حريق

حريق شق بطوخ

سيارات إطفاء

امن القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يكشف غموض سرقة 14 ألف جنيه ولاب توب بشقة بقها: الجيران سرقوها

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:32 م

أمن القليوبية يضبط 4 عاطلين بتهمة اغتصاب فتاة فى بنها

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:38 ص

أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة شاب بشبين القناطر: جرعة مخدرات زائدة أنهت حياته

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:10 ص

أمن القليوبية يكشف غموض العثور على جثة بترعة الإسماعيلية فى الخانكة

الأحد، 21 فبراير 2021 03:46 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة فوق سطح منزل بشبين القناطر

الأحد، 21 فبراير 2021 12:52 م

أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة بجوار مدرسة ببنها: جرعة مخدرات زائدة السبب

السبت، 20 فبراير 2021 08:46 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة