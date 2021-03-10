التعليم: خروج المواد غير المضافة للمجموع من الجدول الأساسى بالإعدادية

أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالشهادة الإعدادية فى مايو المقبل، وخروج هذه المواد من جدول المواد الأساسية سوف يخفف على الطلاب أثناء الامتحان الأساسى فى يونيو المقبل، لافتا إلى أن الطلاب فى المواد الأساسية سوف يؤدون امتحان مادة كل يوم حتى لا يتجمع الطلاب.

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تُعقد امتحانات مواد (التربية الدينية، التربية الفنية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات) لطلاب الصف الثالث الإعدادى على مستوى الادارة التعليمية، بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات والمدارس الدولية (التربية الدينية فقط) فى المواعيد التالية:

مادة التربية الدينية يوم الثلاثاء 18 مايو 2021

مادة التربية الفنية يوم الأربعاء الموافق 19 مايو 2021

مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الخميس الموافق 20 مايو 2021

ويتولى معلمى المدرسة تقدير أوراق الاجابة لهذه الامتحانات.

تتولى المديرية التعليمية اعداد الجدول الخاص بالمواد التى تضاف للمجموع مع مراعاة أن يكون مادة واحدة فقط يوميا حتى لا يتجمع الطلاب بين الفترات.

أما امتحانات مواد المجالات والامتحانات الخاصة بمواد المستوى الرفيع فستعقد على مستوى المدرسة وتحت الإشراف المباشر لمدير المدرسة.