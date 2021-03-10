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التعليم تعلن موعد امتحان مواد الدين والكمبيوتر والتربية الفنية للإعدادية

الأربعاء، 10 مارس 2021 10:38 ص
التعليم تعلن موعد امتحان مواد الدين والكمبيوتر والتربية الفنية للإعدادية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد امتحانات مواد (التربية الدينية، التربية الفنية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات) لطلاب الصف الثالث الإعدادى على مستوى الادارة التعليمية، بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات والمدارس الدولية (التربية الدينية فقط) فى المواعيد التالية:

مادة التربية الدينية يوم الثلاثاء 18 مايو 2021
مادة التربية الفنية يوم الأربعاء الموافق 19 مايو 2021
مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الخميس الموافق 20 مايو 2021

ويتولى معلمى المدرسة تقدير أوراق الاجابة لهذه الامتحانات.

تتولى المديرية التعليمية اعداد الجدول الخاص بالمواد التى تضاف للمجموع مع مراعاة ان يكون مادة واحدة فقط يوميا حتى لا يتجمع الطلاب بين الفترات.

أما امتحانات مواد المجالات والامتحانات الخاصة بمواد المستوى الرفيع فستعقد على مستوى المدرسة وتحت الإشراف المباشر للسيد مدير المدرسة.


 

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