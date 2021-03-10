الإعدام شنقا لصاحب "مكبس قش" والمؤبد لعامل زراعى بتهمة قتل شخص بالشرقية

تعود أحداث القضية رقم 10190 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة أولاد صقر، ليوم 21 يونيو، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول "رجب ع أ " للمستشفي المركزى جثة هامدة.

وتبين من التحريات التى أجراها النقيب محمد حيدة، رئيس مباحث مركز أولاد صقر، قيام "رجب ال م" 26 سنة صاحب مكبس قش، و"رمضان م ال" 23 سنة عامل زراعى، مقيمان بدائرة المركز، باستدراج المجنى عليه من منزله للجلوس معهما بالجرن الخاص بالمتهم الأول، وما أن ظفرا به قيده المتهم الثانى، وخنقه الأول قاصدين إزهاق روحه على أثر خلافات سابقة بينهما وبين المجني عليه.

تم القبض على المتهمين، وتم إحالتهما من قبل المستشار أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.