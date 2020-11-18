اليوم السابع
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الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 04:18 م
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بحث بجامعة بريطانية يؤكد: غسول الفم قد يقى من فيروس كورونا فى 30 ثانية

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 04:00 م
بحث بجامعة بريطانية يؤكد: غسول الفم قد يقى من فيروس كورونا فى 30 ثانية غسول الفم
كتبت إيناس البنا

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فيروس كورونا

غسول الفم

غسول الفم يقتل كورونا

الفيروسات التاجية

غسول الفم يقى من كورونا

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