بحث بجامعة بريطانية يؤكد: غسول الفم قد يقى من فيروس كورونا فى 30 ثانية

كيف يعمل غسول الفم على فيروس كورونا؟



وفقًا لتقرير "بي بي سي" ، فانه في حين أن البحث يشير إلى أن استخدام غسول الفم قد يساعد في قتل الفيروس في اللعاب ، فلا يوجد دليل على أنه يمكن استخدامه كعلاج لفيروس كورونا ، لأنه لن يصل إلى الجهاز التنفسي أو الرئتين.

في حديثه لوسائل الإعلام ، قال المؤلفون وفقا لتقرير موقع" thehealthsite"، إن قدرة غسول الفم على تعطيل فيروس كورونا في المختبر تم اختبارها باستخدام بروتوكول قادر على اكتشاف انخفاض العدوى.

تم اختبار غسولات الفم في المختبر في ظل ظروف مصممة لتقليد تجويف الفم / الأنف في أنبوب اختبار، وكشف الباحثون أن غسول الفم الذي يحتوي على 0.07 في ٪ الأقل من كلوريد السيتبيريدينيوم أظهر "علامات واعدة" على إمكانية قتل الفيروسات.



غسول الفم وفيروس كورونا

نُقل عن المؤلف الرئيسي للدراسة ريتشارد ستانتون قوله: "تضيف هذه الدراسة إلى الأدبيات الناشئة أن العديد من أنواع غسول الفم المتاحة بشكل شائع والمصممة لمحاربة أمراض اللثة يمكن أن تعطل أيضًا فيروس كورونا (وغيره من فيروسات كورونا ذات الصلة)".





غسول الفم يساعد في تقليل انتشار فيروس كورونا في لعاب المريض



وفقًا لفريق البحث ، ستنظر تجربة سريرية في ما إذا كانت تساعد في تقليل مستويات الفيروس في لعاب مرضى COVID-19 في مستشفى كارديف، مع توقع النتائج في وقت مبكر من العام المقبل.

قال الباحث ديفيد توماس إن النتائج الأولية كانت مشجعة ، لكن التجربة السريرية لم تقدم دليلًا على كيفية منع الانتقال بين المرضى، وأضاف : "في حين أن غسولات الفم هذه تقضي على الفيروس بشكل فعال للغاية في المختبر ، فنحن بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت تعمل في المرضى وهذا هو الهدف من دراستنا السريرية المستمرة".

كشفت دراسة أخرى، نُشرت في مجلة علم الفيروسات الطبية في أكتوبر، أن بعض المطهرات التي تؤخذ عن طريق الفم وغسول الفم قد يكون لها القدرة على تعطيل فيروسات كورونا البشرية.