اليوم السابع
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إحالة عاطلين للجنايات بتهمة حيازة أقراص مخدرة و564 سبيكة ذهب مقلدة بعين شمس

الأربعاء، 10 مارس 2021 05:08 م
إحالة عاطلين للجنايات بتهمة حيازة أقراص مخدرة و564 سبيكة ذهب مقلدة بعين شمس سبائك ذهب-ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة عين شمس، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج وتوزيع المواد المخدرة فى منطقة عين شمس على عملائهما.

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على عاطلين بحوزتهما 260 قرصا مخدرا، و564 سبيكة ذهبية مقلدة فى عين شمس وتحرر محضر بالواقعة.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تلقى إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، تمكن من ضبط عاطل، وبحوزته 60 قرصا مخدرا.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد الأخير، أمكن ضبطه وبحوزته 200 قرص مخدر، و564 قطعة صفراء اللون "تشبه السبائك الذهبية"، ومبلغ مالي 700 جنيه، وهاتف محمول.


عين شمس

عقوبة الاتجار في المخدرات

اخبار الحوادث

عقوبة الاتجار في الأقراص المخدرة

سبائك ذهب

امن القاهرة

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