وكيل صحة جنوب سيناء يكشف استهداف حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 24026 طفلا

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تواصل الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بجنوب سيناء تطعيم الأطفال لليوم الثانى، والتى تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3 مارس، وتستهدف تطعيم 24026 طفلا من سن يوم وحتى سن خمس سنوات، ويشارك فيها حوالى 120 فريقا طبيا مدربا على أعمال التطعيم.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، والدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى والتطعيمات بجنوب سيناء.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الحملة استهدفت 53% فى جميع مدن المحافظة من خلال الفرق الثابتة فى الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والفرق المتحركة بالشوارع ولمرور على المنازل وبجميع وديان المحافظة .

وتستمر الحملة فى تحقيق الهدف المرجو منها نحو مصر خالية من مرض شلل الأطفال ، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية فى مكافحة فيروس كورونا المستجد كوقيد 19 ، وتقديم الخدمة التطعيمية لجميع الأطفال فى العمر المستهدف للتطعيم .



تطعيم الاطفال بجنوب سيناء