اليوم السابع
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الإثنين، 01 مارس 2021 05:54 م
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مقتل 9 مدنيين في هجوم استهدف ثلاث قرى وسط مالي

الإثنين، 01 مارس 2021 05:26 م
مقتل 9 مدنيين في هجوم استهدف ثلاث قرى وسط مالي مسلحون
(أ ش أ)

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قال مسؤولون محليون في مالي، إن مهاجمين يشتبه بأنهم متشددون قتلوا 9 مدنيين في ثلاث قرى بوسط البلاد.

وأضاف المسؤولون - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الاثنين/ - أن مجموعتين مختلفتين من المهاجمين، الذين كانوا يستقلون عربات دفع رباعي ومسلحين بمدافع رشاشة، هاجمتا قرى جوري وسيميكاندا ودجامناتي، التي تقطنها عرقية دوجون في إقليم موبتي الذي اجتاحه عنف المتشددين والعنف العرقي خلال سنوات القليلة الماضية.

وتشن جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي (القاعدة - داعش) الإرهابيين هجمات من حين لآخر على قوات الأمن وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمدنيين في المنطقة، كما تؤجج صراعًا عرقيًا بين مجتمعات زراعية مثل الدوجون ورعاة الماشية من عرقية فولاني.

 

 

 

 

 


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