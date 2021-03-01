محافظ أسيوط يتفقد رصف طريق "أسيوط – أبوتيج" الزراعى.. صور

أسيوط هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال إعادة رصف طريق أسيوط – أبوتيج الزراعى وذلك فى إطار جولاته المكثفة لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين وذلك ضمن أكبر خطة رصف فى تاريخ المحافظة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.

كما تفقد محافظ أسيوط أعمال إعادة رصف طريق أسيوط – أبوتيج الزراعى وذلك باستخدام أحدث المعدات الخاصة بإعادة تدوير الأسفلت وذلك تحت إشراف وتنفيذ الهيئة القومية للطرق والكبارى مشددًا على أهمية إنجاز أعمال الرصف وفقًا لمعايير الجودة لتسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين مشيدًا بالأعمال التى تم تنفيذها بالطريق.

وقال سعد، إن خطة الرصف التى يجرى تنفيذها حاليًا هى أكبر خطة رصف فى تاريخ المحافظة حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2020/2021 ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات لافتًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الاساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

وأكد المحافظ خلال جولته حرصه الشديد على متابعه كافه المشروعات التى تتم على أرض الواقع بنطاق المحافظة ميدانيًا للوقوف على نسب التنفيذ مشيرًا إلى أهمية العمل الميدانى ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز موجهًا رؤساء المراكز والاحياء بمتابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة بالتنسيق مع هيئة الطرق مع التنبيه على الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية المحددة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس لافتًا إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف للتيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية.



محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق أسيوط – أبوتيج الزراعي



رصف طريق أسيوط – أبوتيج الزراعي