وأضافت أن الطائرة الحربية الجديدة تحتوي على 10 أوعية للصواريخ الجو جو وأسلحة أخرى، وهي قادرة على الطيران بسرعة 2,200 كيلومتر في الساعة بمدى طيران يصل إلى 2,900 كيلومتر وحمولة قصوى تصل إلى 7,700 كيلوجرام.



وأوضحت الوكالة أن شركة "كيه إيه أي" (KAI) لتصنيع الطائرات الوحيدة من نوعها في البلاد، إلني تقود المشروع الذي تبلغ تكلفته 8.8 تريليونات وون (7.9 مليارات دولار)..مشيرة إلى أن الشركة تخطط لاستكمال بناء ثلاثة نماذج أولية بحلول نهاية العام والانتهاء من تجميع ثلاثة نماذج أخرى في النصف الأول من العام المقبل. ومن المقرر إجراء أول اختبار طيران في عام 2022 واكتمال التطوير بالكامل في عام 2026.



ورفض المسؤولون التعليق على السعر المستهدف للطائرات، وقالوا إنه سيحدد بناء على وضع السوق بحلول الوقت الذي ستدخل فيه الطائرات مرحلة الإنتاج الضخم.