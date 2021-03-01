طلاب جامعة بورسعيد يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية.. صور

بورسعيد - محمد فرج

فى ثالث أيام انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الأول، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قال الدكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن كليات الجامعة تواصل الامتحانات لليوم الثالث وسط إجراءات إحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وأضاف سالم، أن الجامعة تشدد على معايير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة حفاظاً على أبنائها الطلاب من فيروس كورونا، وفقاً للمعايير المتبعة والمتمثلة فى قياس درجة الحرارة من خلال الكواشف الحرارية ، وتعقيم قاعات الامتحانات للحفاظ على هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وتابع سالم أن الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، شدد على التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل لجان الامتحانات مع ضرورة التعقيم والتطهير الدورى داخل اللجان بين كل مادة وأخرى، بهدف الحفاظ على الصحة العامة للطلاب وسلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وقال نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب ، أنه تم أيضا الإستعانة بلجان طبية متخصصة داخل كل كلية للتعامل مع الحالات المشتبهه حفاظا على سلامة وأمن جميع الطلاب .



الكشف على الطالبات



الكشف على الطلاب بجامعة بورسعيد