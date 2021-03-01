طلاب جامعة الفيوم يؤدون الامتحانات ملتزمين بإجراءات وقائية مشددة.. صور

الفيوم - رباب الجالى

واصل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الاثنين 1/3/2021، جولاته التفقدية؛ للاطمئنان على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الحالى 2020 - 2021 والتى شملت كليات الآثار والتربية بحضور عمداء الكليات ووكلائها.

وصرح الدكتور أحمد جابر شديد، بأن إدارة الجامعة تتابع بشكل يومى أداء الطلاب للامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها إدارة الجامعة، حرصًا على ســلامة الطــلاب والعاملين ومنعًا للتكـدس مع مراعاة التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الطبية وتطبيق كافة الخطوات الوقائية.

واستطلع رئيس الجامعة، آراء الطلاب حول مراعاة توزيع الأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، وتنوعها لقياس مستوى الفهم وعلى توفير الرعاية الكاملة للطلاب بما يضمن توفير جميع وسائل الراحة وانتظام سير الامتحانات وتهيئة المُناخ المناسب، كما تحدث مع الطلاب حول الورقة الامتحانية وحثّهم على التركيز والاجتهاد، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.



الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم فى لجنة امتحانية



رئيس الجامعة يتابع أسئلة الامتحانات



رئيس الجامعة يستطلع آراء الطلاب حول الامتحانات