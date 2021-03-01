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طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان الإنجليزى والجغرافيا واختبار مجمع لخامسة ابتدائى

الإثنين، 01 مارس 2021 07:00 ص
طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان الإنجليزى والجغرافيا واختبار مجمع لخامسة ابتدائى طلاب المدارس - ارشيفية
محمود طه حسين

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يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى، اليوم الإثنين، امتحان الفصل الدراسى الأول، فى مادتى اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا على فترتين، الفترة الأولى فى 15 محافظة، هى محافظات القاهرة وبورسعيد ودمياط والسويس والشرقية والغربية والبحيرة وبنى سويف والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء، بينما يؤدى طلاب باقى المحافظات وهم الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر، امتحاناتهم فى تمام العاشرة صباحا .
 
كما يؤدى طلاب الصف الخامس الابتدائى امتحاناتهم فى مواد" اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، في امتحان واحد فقط متعدد التخصصات.
 
وأشارت الوزارة إلى أن المدارس تقوم بتصحيح الامتحان الموحد وتظهر للطالب درجة كل مادة ويشترط حصول الطالب على 25% فى كل مادة فى الامتحان المجمع ومن لم يحصل على هذه النسبة سيكون له امتحان تكميلى فى المادة التى لم يحصل فيها على 25% فقط، موضحا أن الطالب فى صفوف النقل من الرابع حتى الثانى الإعدادى يظهر له المجموع الكلى ودرجة كل مادة ويجب أن تكون أسئلة كل مادة منفصلة عن المادة الأخرى فى نفس الورقة الامتحانية فى الاختبار المجمع، مؤكدا أن من يقوم بالتصحيح يقدر كل مادة على بعضها ويمنح الطالب الدرجة المخصصة للمادة.
 

التربية والتعليم

الامتحان الموحد

الصف الخامس الابتدائى

اخبار مصر

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