صحة البحر الأحمر: تطعيم 23296 طفل فى أول أيام حملة تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال.. صور

عرض خلال الاجتماع، تقارير العمل والتقارير الإشرافية والإنجاز اليومي للحملة القومية في يومها الأول، وذلك لكل إدارة صحية وتم مناقشة السلبيات والإيجابيات في أداء سير العمل، ومعالجة أي سلبيات، لعدم تكرارها في الأيام الثلاثة القادمة.

من جانبه قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر، بأن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة في الحملة القومية، قامت خلال اليوم الأول بتطعيم 23296 طفل من عمر يوم وحتي 5 سنوات بالمحافظة، بنسبة تغطية بلغت 33.6%.

وأشار وكيل وزارة الصحة، أن الفرق الطبية يبلغ عددها 240 فريق بواقع 64 فريق ثابت بالمركز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وعدد 176 فريق متحرك تجوب المنازل.

وتابع أن جميع الفرق الطبية تعمل وفق خطة، وتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الإجتماعات المكثفة لفريق الإشراف عليها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة .